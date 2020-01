David Lynch lança curta-metragem no Netflix em dia de aniversário

O norte-americano David Lynch, realizador de Veludo Azul, Mulholland Drive e Inland Empire, lançou esta segunda-feira no Netflix uma curta-metragem de 17 minutos. Em What Did Jack Do?, já disponível naquela plataforma, Lynch interroga um macaco suspeito de homicídio.

A curta-metragem, divulgada no dia do 74.º aniversário do cineasta, surge quase três anos depois da terceira temporada de Twin Peaks, recentemente eleita pela Cahiers du cinema como o melhor filme da última década.

Em 2019, Lynch foi agraciado com um Óscar honorário enquanto realizador, argumentista e produtor.