Bruno Aleixo: o quotidiano e o bizarro à mesa do café

Conhecemo-lo em pequenos vídeos online em que aconselhava os espectadores a não dormirem nus, a não mentirem à polícia e a guardar bolas de naftalina para que os miúdos as comam a pensar que são amêndoas; mais tarde, passou para a rádio onde falava (e ainda fala) descontraidamente com os seus comparsas sobre temas da actualidade. Falamos de Bruno Aleixo, uma espécie de cão de peluche humanizado que traz vestido um pólo, um chico-esperto coimbrão com um sotaque da Bairrada bem vincado.

