Já morreram três pessoas do novo tipo de pneumonia chinesa. Coreia do Sul anuncia primeiro caso

Morreu a terceira vítima do novo tipo de pneumonia viral, revelaram as autoridades chinesas na madrugada desta segunda-feira.

Durante o fim-de-semana foram ainda detectados dois novos casos em Pequim e um em Guangdong — já longe da cidade de Wuhan, onde se pensa que este surto possa ter originado. Em Wuhan, o número de pessoas infectadas também subiu: foram registados pelo menos 17 novos casos.

Oficialmente, foram contabilizados 139 casos de contágio na China, escreve o The Guardian. Os números apresentados pelas autoridades chinesas não são, no entanto, consensuais. Uma equipa de cientistas britânicos, do centro de investigação do Imperial College de Londres, fez as contas e estima que exista “um total de 1723 casos” de pessoas que apresentavam sintomas deste novo coronavírus em Wuhan desde 12 de Janeiro.

Novo caso de infecção registado na Coreia do Sul

Também nesta segunda-feira foi identificado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus na Coreia do Sul. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, o vírus foi diagnosticado a uma mulher chinesa, de 35 anos, que chegou de avião de Wuhan. Está neste momento de quarentena.

A mulher já tinha ido ao hospital de Wuhan no sábado por se sentir febril. Neste centro hospitalar chinês recebeu tratamento médico. No dia seguinte, apanhou um voo para Incheon, na Coreia do Sul, onde os seus sintomas foram detectados.

Na semana passada foram identificados três outros casos de infecção fora da China: dois na Tailândia e um no Japão. Em todos os casos, as pessoas infectadas tinham regressado de Wuhan.

O que se sabe sobre o novo vírus?

Por enquanto, sabe-se que os sintomas são semelhantes aos de uma pneumonia, com febre alta, infecções respiratórias e lesões pulmonares. Os primeiros casos relatados datam de Dezembro.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) chama-lhe “um novo tipo de coronavírus”. Os coronavírus são uma grande família de vírus que pode causar infecções respiratórias —de uma simples constipação até a quadros mais graves, como pneumonia atípica (mais conhecida como SARS).

Alguns dos primeiros infectados trabalhavam num mercado de peixe em Wuhan. Para além do peixe e marisco, vendia-se ali animais vivos – como pássaros, coelhos ou cobras. A transmissão da doença dos animais para os humanos ainda não foi posta de parte pelas autoridades, assim como a transmissão entre humanos, rejeitada num primeiro momento, especialmente entre familiares próximos. O mercado está fechado desde o início de Janeiro para desinfecção.

A OMS não coloca de lado a hipótese de surgirem mais casos de infecção fora da China. Este é um período de maior circulação de cidadãos de e para a China por causa das celebrações do Ano Novo Chinês, no próximo dia 25.

Em resposta a estas informações, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que vão monitorizar os passageiros dos voos provenientes de Wuhan para nos aeroportos em Los Angeles, São Francisco e Nova Iorque.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No aeroporto internacional de Wuhan foram instalados medidores electrónicos de temperatura, e todos os passageiros que apresentarem uma temperatura corporal acima dos 38ºC são submetidos a uma quarentena temporária.

Em Portugal, a Direcção-Geral de Saúde emitiu um comunicado com cuidados para quem viajar para a China:

lavar frequentemente as mãos;

evitar contacto com animais e pessoas com infecções respiratórias agudas;

tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.