Rio é reeleito e mostra-se disposto a gerar unidade no PSD

O actual líder do PSD venceu a segunda volta das eleições directas com 53% dos votos, contra 46% de Luís Montenegro, números divulgados à hora de fecho desta edição. O resultado é “inequivocamente claro”, assumiu Rui Rio, que colocou a unidade no partido como não dependente apenas da sua vontade. Ficou uma certeza: Rio não vai fazer uma lista conjunta ao conselho nacional como fez com Santana Lopes há dois anos. Da parte de Luís Montenegro ficou uma pista sobre o seu futuro: o anúncio da sua “morte política” é “claramente exagerado”.

Ao final da noite, já depois do candidato derrotado ter feito a sua declaração, Rui Rio disse poder esperar “trabalhar com estabilidade”. “Foi tempo de marcar as diferenças, vamos iniciar agora o momento para marcar a unidade. O PSD, por ter umas eleições disputadas, não está partido”, disse, dando no discurso um tom de agregação. “Para mim, cabem todos cá dentro. O nosso adversário comum é o PS e a ‘geringonça’, não é, naturalmente, o PSD”, disse, antes de anunciar os três objectivos mais imediatos: o “reforço da implantação autárquica e regional nos Açores”, “a abertura do PSD à sociedade civil”, “fazer uma oposição forte ao PS, construtiva e credibilizadora e prestar um serviço ao país”.

Rui Rio foi repetindo, ao longo do discurso, que não está preso a nada, recebendo palmas com entusiasmo dos seus apoiantes, que se juntaram num hotel do Porto onde decorreu a noite eleitoral.

Por contraste, o semblante carregado dos apoiantes de Luís Montenegro só se quebrou quando o candidato entrou na sala de um hotel em Lisboa, e foi recebido com palmas ao som do hino “Paz, pão, povo e liberdade”.

Ao lado da ex-ministra Maria Luís Albuquerque e outros ex-deputados e dirigentes, Luís Montenegro sublinhou a importância de haver “unidade” no partido, mas rematou o discurso com uma pista sobre o seu futuro, com o capital dos 47% de votos. “Não tenho nenhuma previsão sobre o que será o futuro. Mas quero dizer: não vale a pena anunciarem a minha morte política, porque essa notícia é claramente exagerada”, afirmou.

Foto Daniel Rocha

Apesar de sublinhar que não quer pôr em causa “de maneira nenhuma os resultados” desta segunda volta, o candidato apelou ao líder eleito e à sua futura direcção que “saibam interpretar os resultados eleitorais que o PSD obteve no último ano e o que resulta da avaliação” que os militantes fizeram nestas directas.

A unidade “começa no líder"

Montenegro sublinhou a importância de que “o PSD tenha paz e unidade”, mas não deixou de apontar responsabilidades a Rui Rio nessa tarefa. “Todos temos de contribuir para acabar com a cultura de facção, divisões insustentáveis e agressividades intoleráveis”, disse, defendendo que “todos” têm de colaborar para esse objectivo. Mas sublinhou que “que essa unidade começa no líder” e disse esperar que Rio “tenha a capacidade de devolver a unidade ao PSD”. A frase foi recebida na sala com um “muito bem” e aplausos.

Depois de cerca 12 minutos de discurso, Luís Montenegro afastou a ideia de vir a assumir “algum cargo no PSD nos próximos tempos”, mas mostrou-se disponível para os “combates, na medida em que o partido quiser”. Na fase das respostas aos jornalistas, o candidato não quis deter-se no que falhou na sua candidatura, referindo que o resultado “relegitimou Rui Rio” e “deu-lhe uma nova oportunidade para inverter os resultados”. Os mais próximos não quiseram deixar o candidato derrotado sozinho no palco e colocaram-se a seu lado. Nessa fila estavam a mandatária nacional, Margarida Balseiro Lopes, e os ex-deputados António Leitão Amaro, Nuno Serra e Pedro Pimpão, além de Hugo Soares e do director de campanha Pedro Alves.

Foto Daniel Rocha

Quanto ao congresso de Fevereiro, no qual vão ser eleitos os órgãos nacionais, Montenegro lembrou ter sido eleito delegado e que não tenciona abdicar de participar na reunião magna.

A noite eleitoral foi mais curta. Na primeira hora e meia a seguir ao encerramento das urnas. Rui Rio esteve a vencer, destacadamente, com quase 60% dos votos, mas por volta das 21h30, os dois candidatos mantinham-se taco-a-taco: 50% dos votos para um, 50% para outro. Com os distritos de Lisboa e do Porto fechados, Rio e Montenegro começaram depois a afastar-se e o primeiro dedicou-se a escrever o discurso da vitória. Às 22h15 horas, quando já se sabia que Rio ficara à frente por mais de mil votos, o derrotado telefonou ao vencedor a dar-lhe os parabéns.

O Porto rendeu-se ao líder, que neste distrito deu a Rio uma vitória clara. Montenegro venceu por mais de 1100 votos em Lisboa.

Já antes, à chegada ao hotel portuense onde estavam concentrados os seus apoiantes, Rui Rio surgiu sorridente e com sentido de humor. E chegou mais cedo do que o previsto, supostamente por já só estar à espera do telefonema de Luís Montenegro a assumir a derrota. Rio disse não estar a acompanhar os resultados no site do PSD ao segundo, mas mostrou satisfação por as eleições terem decorrido sem incidentes.

O traquejo que leva em muitos combates eleitorais — ao todo já são sete, nas contas do líder social-democrata - dão-lhe tranquilidade. “Sinto-me tranquilo. Já passei por muitas situações destas.” Fez este sábado um ano que Rui Rio venceu a moção de confiança lançada na sequência do desafio de Luís Montenegro para que a direcção do PSD fosse apeada no concelho nacional extraordinário do Porto.

Quanto à campanha, disse: “Acho sinceramente que a campanha correu bem, não aconteceu nada de transcendente que alterasse o que tivesse de ser alterado”.

Na Madeira “não foi bonito"

O líder reeleito mostrou-se satisfeito pelo facto de a mobilização ter crescido particularmente no Porto e disse que a chuva não perturbou as eleições directas. E lamentou o boicote na Madeira, afirmando que “não foi bonito” o que aconteceu, não foi correcto”. “Há 104 pessoas na Madeira que não puderam votar e fizeram exactamente o mesmo que os 41 mil militantes que têm direito a votar!”, criticou.

Na primeira volta, que se realizou há uma semana, Rio foi o candidato mais votado com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar social-democrata conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz obteve 9,55% (3030 votos) e ficou fora da segunda volta.