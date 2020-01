O PSD passou à fase seguinte, o Livre nem por isso

O fim-de-semana político foi intenso. Fui, pela primeira vez, a um congresso do Livre e o PSD foi, pela, primeira vez, a uma segunda volta em eleições directas. A conclusão mais imediata é que os sociais-democratas viraram a página, passando à fase seguinte, o que não aconteceu no caso do Livre – os congressistas preferiram adiar para um momento futuro a decisão sobre o que fazer à deputada única do partido. Contudo, a médio e longo prazo, este fim-de-semana pode ter sido mais definidor para uma viragem de página no Livre do que no PSD.

