Nova direcção do Livre – sem Joacine – eleita com 95 votos a favor e 15 brancos

Há fumo branco no IX Congresso do Livre. A nova direcção do partido foi eleita este domingo com 95 votos a favor da lista A, a única lista candidata, e 15 votos em branco, recebeu um total de 110 votos. Joacine Katar Moreira fica afastada da liderança do partido durante os dois próximos anos, uma vez que não foi convidada a integrar a nova direcção e não apresentou nenhuma lista própria.

Dos 15 membros eleitos, sete transitam da actual direcção. É o caso de Carlos Teixeira, que substituiria Joacine Katar Moreira no Parlamento, caso a deputada renunciasse – algo que já garantiu que não irá fazer.

Também Pedro Mendonça, que integra a condução do partido desde 2015, renova o seu lugar na direcção. Pedro Mendonça tem estado presente em alguns dos encontros entre o Livre e o Governo, na negociação acerca do Orçamento do Estado, e na audiência do Presidente a República para a discussão do Orçamento do Estado com todos os partidos.

Transitam também para a nova direcção Ana Raposo Marques (que nas legislativas foi cabeça de lista de Setúbal), Isabel Mendes Lopes, Pedro Nunes Rodrigues (cabeça de lista pela Madeira), Safaa Dib (número três por Lisboa) e Patrícia Gonçalves (deputada municipal e número cinco pelo distrito).

Caras novas

Já do lado das novas caras para a direcção chegam: Ana de Morais e Castro, Tomás Cardoso Pereira, Maria Janeiro, a número dois do Porto Filipa Pinto, o cabeça de lista de Leiria Filipe Honório, Henrique Vasconcelos, João Monteiro e Teresa da Mota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de Joacine Katar Moreira, saem da lista da direcção do partido Eduardo Viana, Florbela Carmo, Jorge Pinto, José Manuel Azevedo, Marta Costa e Paulo Muacho.

Já para o conselho de jurisdição, houve menos consenso. No total, para o conselho de jurisdição foram contabilizados 109 votos, dos quais 66 foram votos a favor da única lista candidata, liderada por Ricardo Sá Fernandes. Foram ainda contabilizados 15 votos nulos e 28 votos brancos.

Joacine Katar Moreira não se candidatou a nenhum órgão, pelo que não integrará nenhum dos órgãos internos do partido durante os próximos dois anos.