Livre: IX Congresso não deu um “pontapé no estaminé”

A primeira manhã do IX Congresso do Livre foi mais parecida com uma reunião de família do que com um encontro partidário. Nem sequer faltou um bebé. Houve beijos e abraços, emoção, desmentidos, muita discussão e gritos. No final, não acabou tudo bem, mas adiou-se a decisão mais difícil – retirar ou não a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira - para outra oportunidade: a futura assembleia do partido, a eleger hoje de manhã, mas que só se deverá reunir nas próximas semanas.

Joacine esteve no centro da tempestade e comportou-se como um vendaval: rebateu as críticas da 42.ª assembleia, tentando não deixar argumento sobre argumento e ainda fez insinuações. “Elegeram uma mulher negra que gagueja e que deu jeito para a subvenção”, acusou, na segunda intervenção que fez. “Vocês não sabem da missa a metade”, acrescentou, sem concretizar.

Antes, dissera que a proposta apresentada pela assembleia feria a sua honra. “Vim aqui porque o meu objectivo era fazer parte, ser igualmente uma agente de acção, de mudança absoluta. Foi por isso que cantámos o hino ‘vamos dar um pontapé no estaminé’”, acrescentou.

A deputada, que avisou, logo à chegada, estar fora de questão renunciar ao mandato, acabou de falar já fora do palco, exaltada. “É ilegal, ilegal, não se faz isto a ninguém. Como é que é possível, isto? Mentira!”, gritou, quase já sem voz, rouca, sem gaguejar.

Antes de se exaltar, Joacine mostrou um conjunto de papéis que compilavam “o trabalho de dois meses e tal na assembleia”, que foi “descredibilizado”, argumentou. “Não houve falha nenhuma no cumprimento das ideias e do programa do partido. Em todas as áreas. Isto é facilmente comprovável”, garantiu.

Ao PÚBLICO, Rui Tavares, que tinha pedido ao congresso que discutisse “outras causas”, notou que “cada minuto passado nas notícias pelas razões erradas, são dias, semanas e meses que se perdem para as coisas certas que o país precisa de que o Livre fale”. Para o fundador do Livre, a decisão de entregar a votação da proposta aos órgãos a eleger (e não a sua rejeição) é “uma prova de confiança nos órgãos cessantes e nos que vão entrar”.

À saída do encontro, Joacine reconheceu que foi um dia “complicadíssimo” e que por isso “irá exigir uma reflexão” para “superar este violento escrutínio” que diz ser alvo. Mas diz-se confiante: “Na minha óptica isto é mais um voto de confiança”.

No entanto, escassos minutos depois, a direcção cessante lembraria que a decisão não recuou na retirada de confiança, mas decidiu entregar a sua discussão aos órgãos a eleger no segundo dia do congresso - uma solução prevista desde que a resolução foi conhecida. “Não se tratou de um voto de confiança ou desconfiança. O que sentimos que o congresso quis mostrar é que não há dúvidas absolutamente nenhumas acerca da justiça ou injustiça da decisão”, sublinhou Pedro Mendonça, actual membro da direcção e candidato a um segundo mandato. “Não se tratou em absoluto de um voto de confiança”, vincou. “Não consigo compreender [a declaração de Joacine], porque aquilo que foi a votos foi se era em congresso que se decidia ou se ia para novos órgãos”, explicou.

À semelhança do que foi repetido durante o congresso - e durante os últimos dias -, Pedro Mendonça lembrou que o Livre não é o partido de uma pessoa só. “Não somos um partido unipessoal, de líderes ou chefes. Somos um partido com uma hierarquia horizontal”, concluiu.

Salvador da manhã

O salvador da manhã, no sentido em que não deixou que o congresso se transformasse numa arena, acabou por ser Ricardo Sá Fernandes. Ao propor o adiamento da decisão sobre a retirada da confiança política, que foi aprovado por 52 votos (contra 50 congressistas que queriam fechar já o assunto), o advogado e membro do conselho de jurisdição retirou pressão ao encontro. Caiu também, por já não fazer sentido, a votação da moção que pedia à deputada para renunciar ao mandato.

“Em nenhum partido democrático do mundo se exclui ou se retira a confiança política sem ouvir o partido”, registou o advogado. E deixou um conselho: “Que se oiçam argumentos, que se pratique mediação, que se chame o conselho de jurisdição e que se trate isto com bom senso e espírito democrático.” Ao PÚBLICO, acabaria por reconhecer, mais tarde, que o Livre está “partido ao meio” e que a sua sobrevivência dependerá de forma como se conseguirem sanar as divergências.

Na tribuna, Sá Fernandes contou que teve a oportunidade de ouvir Joacine Katar Moreira durante cinco horas. “Não ficou nenhuma pergunta por fazer”, assumiu. Nessa audição, que aconteceu antes de Dezembro, a deputada mostrou-se, segundo o advogado, “disposta a encetar nova fase na relação” com os órgãos dirigentes. “Desde então, a comissão de ética não voltou a ser ouvida” até ser agora “confrontada com esta resolução e com acusações que Joacine nega”, contou. “Eu não sei quem diz a verdade”, reconheceu, mas o “partido tem órgãos a que pode recorrer para ajudar a resolver problemas”.

Ricardo Sá Fernandes revelou que não tem “qualquer ambição política na vida, a não ser ser fiel a lutar contra todas as injustiças” com que se depara. “O que querem fazer à Joacine Katar Moreira é uma injustiça”, concluiu.

Após o discurso, Sá Fernandes entregou uma proposta para ser criada uma comissão de mediação entre a direcção e a deputada. A seguir, foi Rui Tavares quem pôs água na fervura ao mostrar-se favorável ao adiamento, sem deixando de dizer, no entanto, que “o Livre prefere ser fiel aos seus princípios do que manter qualquer cargo político”.

“Os próximos órgãos saberão concluir e não prolongar nem arrastar esta questão, porque o Livre tem o dever de defender os seus princípios com firmeza e de ter a sua consciência tranquila pelo facto de o ter feito da forma mais justa e humana possível para quem está envolvida nesta questão”, defendeu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda durante a manhã, alguns membros do Livre e candidatos à direcção expressaram a sua posição sobre o diferendo entre a deputada e o partido, uns mostrando-se a favor de Joacine, outros da assembleia.

“Há casos em que a melhor terapia de casal é o divórcio”, concluiu Bárbara Tengarrinha, outra apoiante do partido.

A tarde prosseguiu calma, com os 66 membros candidatos à nova assembleia do Livre (um desistiu) a falarem sobre o seu currículo ou sobre o que defendem para o Livre. Já não se falou sobre Joacine. E ninguém de um pontapé no estaminé.