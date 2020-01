Professores imersos em papelada

À semelhança do que se passa nas nossas escolas, também os professores espanhóis – cerca de 96% - se queixam das condições em que são obrigados a trabalhar, coagidos que estão a dar prioridade à abominável papelada que os submerge subtraindo-lhes tempo para uma relação profícua com os alunos. Segundo os docentes espanhóis – tal como nas escolas do nosso país – as tarefas burocráticas vêm aumentando, complexificando e perturbando sobremaneira o ensino/aprendizagem. Ainda por cima, os professores têm de se desembaraçar nos conhecimentos das novas tecnologias. O novo paradigma mais abrangente da dita escola inclusiva (é bonito o nome, soa bem, soa a solidariedade enternecida) – antes denominada, sem ambages, a escola também franqueada aos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) – presenteou os professores com mais burocracia em duplicado e triplicado! É a realidade que não se pode escamotear. Esta carga acrescida de preenchimento de fichas e mais fichinhas extenua e esfalfa os professores – máxime aqueles que já atingiram os 60 e tal anos de idade - desviando-os do seu verdadeiro ofício que não é outro senão o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nas salas de aula, onde, em muitas delas, campeia a agressividade e a indisciplina. Se, em concreto, a escola inclusiva pretende dar resposta aos anseios e expectativas de todos os alunos não pode submeter os docentes – para lá de todo o” folclore” inerente à dita escola inclusiva – a sobrecargas brutais de trabalho que provocam desgaste, stress e desembocam no síndrome de burnout.

António Cândido Miguéis, Vila Real

OE 2020

Nos meandros da politica, há decisões que se revestem de difícil compreensão. Veja-se a carta do leitor Victor Colaço Santos no PÚBLICO de 15 do corrente que, em poucas linhas, disseca com saber o Orçamento do Estado para 2020. Como é que se pode apresentar, com grande pompa e circunstância um Orçamento com uma previsão de saldo positivo de 0,2 %, quando os salários são de miséria, quando falta pessoal em vários sectores da função pública, com constantes greves, sendo anunciados aumentos(?) de 0,3% para os funcionários públicos, correspondentes a “meia-bica” por mês?

Carlos Leal, Lisboa

Os comboios

O governo anunciou que vão ser recuperadas em oficinas portuguesas muitas das carruagens paradas por falta de manutenção e reparação; medida acertada e que peca por tardia. Já agora uma sugestão ao Ministro das Infra-estruturas: passe na marginal de Cascais ao mesmo tempo que passa o comboio e repare se aquelas carruagens não parecem mais umas viaturas de propaganda de um qualquer circo, tal é a quantidade de grafitti que tapam os vidros, portas e estruturas.

Duarte Dias da Silva, Lisboa