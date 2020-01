China identifica mais 17 pessoas infectadas com vírus desconhecido. Já são 62 no total

As autoridades chinesas anunciaram este domingo que identificaram mais 17 pessoas infectadas no centro do país com uma nova forma de pneumonia viral, que causou duas vítimas mortais e colocou outros países em alerta.

No total, 62 casos do novo coronavírus foram registados pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, com 19 a receberam alta do hospital, enquanto dois homens na faixa dos 60 anos — um com graves condições preexistentes — morreram da doença. Pelo menos meia dúzia de países da Ásia adoptaram medidas excepcionais.

O número de pessoas infectadas com o vírus ultrapassa provavelmente o milhar de casos e é muito superior àquele avançado pelas autoridades locais, segundo investigadores britânicos. Num artigo publicado na sexta-feira, cientistas de um centro de pesquisa centro de pesquisa do Imperial College de Londres apontavam que o número de pessoas infectadas na cidade chinesa provavelmente deverá ser muito superior.

Investigadores do Centro de Análise Global de Doenças Infecciosas, que aconselha instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS), estimam que “um total de 1723 casos” em Wuhan apresentavam sintomas da doença desde 12 de Janeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O alerta de disseminação do vírus foi dado esta semana pela OMS, depois de os primeiros casos detectados fora da China terem sido conhecidos, na Tailândia e no Japão, com os três pacientes a terem visitado Wuhan recentemente.

Os casos de pneumonia viral alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Em resposta a estas informações, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que vão monitorizar os passageiros dos voos provenientes de Wuhan para nos aeroportos em Los Angeles, São Francisco e Nova Iorque. Este é um período de maior circulação de cidadãos de e para a China por causa das celebrações do Ano Novo Chinês, no próximo dia 25.