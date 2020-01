Ataque de Haftar força suspensão da produção de petróleo na Líbia

A produção petrolífera na Líbia ficou totalmente paralisada este domingo na sequência de ataques lançados pelas forças comandadas pelo general Khalifa Haftar, que controla o Leste do país. Em Berlim, vários líderes e dirigentes mundiais estão reunidos para tentar alcançar um acordo de cessar-fogo.

A ofensiva lançada por Haftar e pelas tribos suas aliadas começou na sexta-feira e visou os principais terminais petrolíferos, forçando a Companhia Nacional de Petróleo a encerrar a produção. Foi bloqueado o oleoduto que liga os principais campos de petróleo ao porto de Zawiya e, antes disso, portos e campos no Leste já tinham sido encerrados. Trata-se de um forte golpe desferido ao Governo de Trípoli, que tem na exportação de barris de petróleo a mais importante fonte de rendimento.

Haftar justificou a acção como uma retaliação pelo envio de soldados turcos para apoiar o Governo rival, liderado por Fayez al-Sarraj.

O ataque coincide com a cimeira de Berlim que tem como objectivo garantir o fim dos combates e lançar as bases para um diálogo político. A meio da tarde, um participante na cimeira dizia à Reuters que as delegações estavam perto de chegar a acordo para a redacção de um comunicado conjunto, mas não foi dada qualquer garantia quanto aos seus termos.

A Berlim acorreram líderes mundiais de algumas das principais potências com interesses na Líbia – entre os quais o Presidente russo, Vladimir Putin, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e também o secretário-geral da ONU, António Guterres. Em causa está a introdução de um acordo de cessar-fogo que ponha fim aos combates entre os dois governos rivais que lutam pelo poder na Líbia.

No arranque do encontro, Erdogan reuniu-se com Putin e criticou a “postura agressiva” de Haftar. É por estes dois homens que passa muito do que está em jogo na Líbia – Moscovo e Ancara subiram a parada enviando recentemente apoio militar às facções que apoiam. Macron, por sua vez, insurgiu-se contra a intervenção militar externa na Líbia, mostrando “preocupação aguda com a chegada de combatentes sírios e estrangeiros à cidade de Trípoli”, referindo-se ao apoio turco.

A guerra civil agravou-se desde que em Abril do ano passado as forças de Haftar, com apoio de mercenários russos, lançaram uma ofensiva sobre Trípoli, onde está sediado o Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela ONU. Os combates mataram mais de 200 civis e dois mil soldados, e desalojaram mais de cem mil pessoas.

“Pedimos a todas as partes interessadas que redobrem os seus esforços para a suspensão sustentada das hostilidades, apaziguamento e um cessar-fogo permanente”, diz o esboço do comunicado discutido na cimeira a que a Reuters teve acesso.

Em cima da mesa está também a possibilidade de ser enviada uma força europeia para monitorizar o cessar-fogo. A proposta foi comunicada pelo chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, numa entrevista à revista Der Spiegel. Uma ideia semelhante foi acolhida por Boris Johnson. “Se houver um cessar-fogo, sim, claro que há uma razão para fazermos aquilo que fazemos muito bem, que é enviar especialistas para supervisionar o cessar-fogo”, afirmou o primeiro-ministro britânico.

Alinhamento estrangeiro

A pairar sobre o encontro está a tentativa falhada de se chegar a um acordo de cessar-fogo há uma semana em Moscovo – uma iniciativa da Rússia e da Turquia. Receando perder a vantagem militar obtida nos últimos meses, Haftar abandonou a reunião sem assinar qualquer documento.

As potências presentes em Berlim dividem-se nos apoios às duas forças em combate na Líbia. Haftar é respaldado pela Rússia, Egipto e Emirados Árabes Unidos (EAU), e conta com apoio discreto de França. O Governo de Fayez al-Sarraj tem na Turquia o seu principal parceiro externo, para além do reconhecimento pela ONU.

Uma das missões da cimeira de Berlim é também superar as divergências entre os aliados estrangeiros. “O problema é que os Estados ocidentais não estão preparados para pressionar os apoiantes estrangeiros de Haftar, particularmente os EAU, portanto as promessas que os intervenientes estrageiros fizerem em Berlim soarão ocas”, diz à Al-Jazeera o analista Wolfram Lacher.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nas vésperas da cimeira que outro dos objectivos é vincular os participantes a respeitar o embargo à venda de armamento aos intervenientes do conflito líbio.

Desde o derrube do ditador Muammar Khadafi, em 2011, que a Líbia está privada de um Governo central estável. O vazio de poder foi aproveitado por vários grupos e tribos, que desde então estão embrenhados numa guerra civil. Actualmente, dois governos rivais reivindicam o poder, mas nenhum parece dispor de uma vantagem militar sobre o outro.