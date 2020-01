Menopausa: uma valsa que junta trabalho, prazer e família

Se a valsa é dançada em três tempos, também a menopausa troca o passo em três campos: no trabalho, no prazer e na família. Maria Beatriz, que teve de desistir do emprego “de uma vida”, Ana Paula, que passou a sofrer nas relações sexuais, e Conceição, que amontoou problemas em casa. São mulheres que pisam os empecilhos e ensaiam soluções para serem as “protagonistas” da sua menopausa.