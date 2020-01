Snowmageddon: Nevão cobre o Canadá de branco

Ao longo dos últimos dias, a neve não tem parado de cair em várias províncias do Canadá. Uma das mais afectadas é a da Terra Nova — a ilha entre nós mais conhecida como “Terra dos Bacalhaus” — que, junto com a faixa continental do Lavrador, constitui uma das dez províncias do Canadá.

A neve chegou quase aos 80 centímetros de altura na cidade de St John’s, capital da Terra Nova, com ventos de até 130 quilómetros por hora. Os carros e casas ficaram totalmente cobertos de branco e milhares de pessoas sem luz. O Governo canadiano admite que poderá ser mesmo necessário mobilizar militares para ajudarem a população a limpar a neve.

Na sexta-feira, o presidente da câmara municipal de St John’s, Danny Breen, declarou o estado de emergência, que deverá continuar em vigor até segunda-feira.

Vários utilizadores recorreram ao Twitter para publicar imagens e vídeos do nevão, que levou à criação da hashtag #snowmaggedon2020.