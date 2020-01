Novas “caixas” self-service aceitam moedas e pagam cheques

Os clientes do BCP e do BPI já podem, num número significativo de agências, realizar várias operações bancárias de forma autónoma e gratuita, sem passar pelo serviço de “caixa”. O Santander também se vai juntar a este grupo nos próximos meses, possivelmente até ao final do primeiro trimestre, segundo fonte oficial da instituição, e deverá estender-se rapidamente a outros bancos, pela capacidade que têm de libertar funcionários desses serviços.

