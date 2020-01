Roma regressa às vitórias em Génova

A Roma venceu, este domingo, confortavelmente, por 1-3, na deslocação a Génova, em partida da 20.ª jornada da serie A italiana, assumindo isolada a quarta posição por 24 horas, ficando a aguardar o resultado do Atalanta-SPAL.

Depois das duas derrotas no Olímpico de Roma perante o Torino e a Juventus, a Roma - que entretanto batera o Parma para a Taça de Itália - uniu-se e superou sem problemas de maior o penúltimo classificado da liga.

Cengiz Under (5´) colocou a formação do treinador português Paulo Fonseca em vantagem. A um minuto do intervalo, Biraschi marcou na própria baliza, deixando a Roma ainda mais confortável, mas Goran Pandev, no minuto seguinte, repôs a diferença.

A Roma acabaria por sentenciar a partida por intermédio de Edin Dzeko (74'), selando a 11.ª vitória da Serie A, que lhe garantem um lugar entre os candidatos à Liga dos Campeões.

Com o Parma (defronta esta noite a Juventus), falta apenas conhecer o resultado do Atalanta-SPAL, já que a equipa de Bérgamo pode, em caso de vitória, igualar a Roma com 38 pontos.