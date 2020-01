Liverpool bate Manchester United e reforça liderança

O Liverpool venceu este domingo o Manchester United, por 2-0, em Anfield, em duelo da 23.ª jornada da Liga inglesa que os “reds” passam a liderar com 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, apesar de terem ainda um jogo em atraso.

Virgil van Dijk (14'), de cabeça, na sequência de um canto, e Mohamed Salah (90+3'), num raide em que aguentou a pressão do adversário e bateu o guarda-redes espanhol David de Gea, foram os autores dos golos da 21.ª vitória dos campeões europeus, que apenas cederam um empate em todo o campeonato.

O Liverpool dominou, chegando a exercer uma pressão insuportável sobre o United no início da segunda parte, falhando inúmeras ocasiões de golo, mas acabou por só conseguir dissipar todas as dúvidas já em período de descontos, depois de uma reacção do Manchester, que poderia ter igualado por Martial.

O Manchester United voltou a perder por 2-0 depois da derrota em Londres, com o Arsenal, mantendo o quinto posto, agora com a companhia do Wolverhampton, ambos com 34 pontos.