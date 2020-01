Juventus reforça liderança em Itália com “bis” de Ronaldo

Dois golos de Cristiano Ronaldo deram neste domingo a vitória à Juventus na recepção ao Parma (2-1), na 20.ª jornada da Liga italiana de futebol, com os campeões em título a reforçarem a liderança no campeonato.

Frente à equipa capitaneada pelo compatriota Bruno Alves, foi o avançado luso a fazer a diferença, com golos aos 43 minutos, num remate que desviou num defesa, e aos 58, a passe do argentino Dybala, este consumando a vitória três minutos depois de o dinamarquês Cornelius ter empatado.

Com os golos agora conseguidos, que desbloquearam um jogo tenso e complicado para a “Juve”, o “astro” português chegou aos 16 golos na Liga italiana, a que se somam mais dois na Liga dos Campeões, ainda assim longe dos 23 de Ciro Immobile (Lazio) no campeonato.

A equipa orientada por Maurizio Sarri logrou reforçar a liderança da Série A graças ao empate do Inter de Milão com o Lecce (1-1), ficando agora com quatro pontos de vantagem para o segundo classificado.