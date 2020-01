Avaí perde supertaça na estreia de Inácio

Augusto Inácio falhou este domingo a conquista da Supertaça Catarinense de 2020​, no jogo que marcou a estreia oficial como treinador dos brasileiros do Avaí, tendo perdido, por 2-0, com o Brusque, a final disputada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina.

Em confronto estiveram o vencedor do estadual catarinense de 2019 e o detentor da taça catarinense. Augusto Inácio, de 64 anos, foi contratado pela equipa brasileira, despromovida à Série B do Brasileirão.