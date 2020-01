Joni Mitchell dixit

Joni Mitchell, cada vez mais a minha artista musical preferida, escreveu Both sides now quando tinha 23 anos. Judy Collins, que também foi a primeira a reconhecer o talento para a música de Leonard Cohen (o meu outro artista musical preferido), gravou Both sides now em 1967, para o maravilhoso álbum Wildflowers — antes da própria Joni Mitchell.

