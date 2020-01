Madonna cancela concerto desta noite no Coliseu de Lisboa

O concerto de Madonna agendado para a noite deste domingo, 19 de Janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi cancelado.

A produtora Everything is New publicou uma nota no Facebook pelas 19h20 a anunciá-lo: “Lamentamos informar que Madonna não poderá actuar esta noite.”

Álvaro Covões, da Everything is New, confirmou ao PÚBLICO que as três datas da digressão Madame X agendadas para os próximos dias (21, 22 e 23 de Janeiro) se mantêm.

A artista não avançou para já, contudo, os motivos do cancelamento deste espectáculo. O anúncio acontece cerca de hora e meia antes da abertura de portas.

A Everything Is New explica que o reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde os bilhetes foram comprados a partir do dia 21 de Janeiro, às 13h. Os bilhetes comprados online receberão indicação de reembolso via e-mail, acrescenta a produtora.

O concerto de hoje no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, seria o quinto de oito consecutivos na capital portuguesa. A digressão Madame X chegou à Europa no passado dia 12, com 37 concertos agendados até ao final de Março em Lisboa, Londres e Paris, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos.

Já o início da digressão, em Novembro, tinha sido adiado por questões de produção. Depois, no final desse mês, Madonna cancelou três datas em Boston, nos EUA, devido a “dores muito fortes”. Sem nunca identificar a origem dos seus problemas de saúde, escreveu na altura nas redes sociais: “Tenho de descansar e seguir as ordens do médico.” Em Dezembro, Madonna cancelou o concerto que deveria encerrar a fase americana da sua digressão, em Miami, devido ao agravamento de uma lesão.

Cerca das 16h deste domingo, Madonna publicou no Instagram um curto vídeo no Coliseu dos Recreios, com a legenda: “Mais um espectáculo incrível em Lisboa... Obrigada!”

A primeira vez que Madonna actuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a Re-Invention Tour. No ano seguinte esteve em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital em 2008. Em 2012 actuou no Estádio Cidade de Coimbra.