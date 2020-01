Joacine, a diva

Acabo de ouvir as declarações de Joacine Katar Moreira (JKM) na assembleia do Livre em que se discutem várias moções, de entre elas a da retirada de confiança política à deputada única eleita por aquele partido político.

Confirmo cada vez mais a ideia que tenho. Apreciei sempre a intervenção política de Rui Tavares e leio habitualmente o que ele aqui escreve no PÚBLICO, concordando quase sempre com as suas ideias. Por isso, achei e acho que é importante um partido como o Livre, que se situe entre o PS e o BE, que represente uma esquerda europeísta, democrática, verde, progressista. Talvez a vontade de tornar o Livre tão diferente dos demais partidos tenha sido, até agora, uma espécie de ingenuidade pueril que fez com que os candidatos a deputados sejam eleitos pelos militantes e simpatizantes e não pelos órgãos do partido ou por via de um modelo misto. A escolha, em si, é a ideal, mas JKM vem demonstrar que nem sempre a democracia directa é a melhor conselheira.

Não me interessa aqui saber quem tem ou não razão, por me faltarem, como faltam à generalidade da população, dados importantes. Não sabemos o que foi conversado entre a deputada e o grupo de contacto, sendo certo que só esta sua existência parece inculcar uma guerra latente entre a eleita e a estrutura, o que é a implosão dos princípios em que repousa o Livre. Qualquer um de nós pode, todavia, consultar o sítio da Assembleia da República e verificar quais as iniciativas legislativas apresentadas por cada deputado ou grupo parlamentar. Acabado de o fazer agora e, de 403 iniciativas, apenas 2 foram propostas por JKM: a concessão de honras de panteão nacional a Aristides de Sousa Mendes (projecto de resolução n.º 64/XIV) e o projecto de lei n.º 126/XIV, que procede à 9.ª alteração à Lei da Nacionalidade. A primeira afigura-se-me como justíssima e já estava mais ou menos anunciada e a segunda foi apresentada como emblemática da acção do Livre. Simplesmente, como sabemos, Joacine apresentou-a fora de prazo e só um certo paternalismo parlamentar a admitiu para discussão na generalidade.

Sei bem que os deputados têm reuniões com várias entidades, presenças no plenário e nas comissões, contactos directos nos locais com os eleitores, mas a listagem que Joacine brandia ainda há pouco no seu discurso é muito magra naquilo que realmente importa à vida dos portugueses. O Livre não pode limitar-se a ter um discurso para certos sectores, mas deve assumir-se como um partido holístico e que se preocupe com aquilo que realmente releva para o quotidiano, sob pena de se limitar a um partido de casos e casinhos. De causas é bom que o seja, mas essas têm sido pouco demonstradas por JKM, que só se pode queixar de si mesma: desde o ridículo de pedir protecção na AR contra os jornalistas, a não conseguir ser contactada pelo grupo de contacto (que de contacto, afinal, só tem o nome… e estamos na era das TIC), a pedir para não ser publicada uma foto onde está de olhos fechados… Enfim, uma deputada de casos reveladores de que o mandato lhe subiu à cabeça, passando a comportar-se como uma diva a quem todos devem continência e obediência.

Tinha e tenho esperanças para e com o Livre, mas definitivamente não com Joacine ou com pessoas que, eleitas deputadas, pensem que se devem desprender das estruturas decisivas para a sua votação e que actuem – como no voto contendente com o conflito israelo-palestiniano – contra aquela que é a linha programática das listas pelas quais foram eleitas.

Meu caro Rui Tavares: o país e o Livre mereciam muito melhor. Oxalá a reunião de hoje traga boas novidades.