Renunciar ao mandato de deputada? Joacine diz que “está fora de questão”

O suspense durou pouco. Passavam 20 minutos das 10 da manhã, hora marcada para o início do congresso, quando Joacine Katar Moreira entrou na junta de freguesia de Alvalade, em Lisboa, no dia em que é votada a decisão sobre a proposta de retirada de confiança política.”

“Isto é uma época de imensa iniciativa, mas a iniciativa mais importante de hoje é felicitar o facto de se terem deslocado até aqui hoje. Eu nunca vi tantas pessoas do partido unidas. Nunca vi e efectivamente não faço ideia de onde vieram a maior parte dos indivíduos aqui. Isto é fundamental para qualquer partido que queira alguma resiliência, união. Infelizmente o elemento desta união não é necessariamente a união”, disse, terminando a declaração.

"É irónico. Mas não é anormal numa democracia. É hábito no nosso partido, no PS, no CDS, e noutros. Isto é a normalidade democrática. Mas o elemento fundamental tem de ser a ética e a verdade. Sem a ética e sem a verdade nós nunca estaremos na normalidade”, declarou, no seu primeiro discurso no congresso e também naquela que foi a sua primeira declaração pública sobre o assunto nos últimos dias.

“A proposta apresentada pela assembleia fere a minha honra”, diz Katar Moreira. “Vim aqui porque o meu objectivo era fazer parte, ser igualmente uma agente de acção, de mudança absoluta. Foi por isto que cantámos a ironia de vamos dar um pontapé no estaminé, de que não íamos ser iguais aos outros e que as estruturas melhorem”, acrescentou.

“Nunca me foi retirada a confiança em toda a minha existência”, grita Joacine. A deputada diz que sente a sua liberdade de escolha tem sido limitada desde a definição do seu gabinete parlamentar, logo após as eleições.

“No Livre ninguém toma decisões por ninguém”, atirou. “Muita gente reclamou que as pessoas do meu gabinete parlamentar, um deles é fundador do partido [Rafael Esteves Martins], recolheu assinaturas, algo que muito de vocês aqui não fizeram. A outra foi candidata às eleições. Se ela é boa para ser candidata por que não é boa para ser do gabinete?”, continua Joacine, cada vez mais exaltada.

A deputada trouxe um conjunto de papéis que mostra “o trabalho de dois meses e tal na assembleia a serem mandados embora, descredibilizados”.

“Não houve falha nenhuma no cumprimento dos ideias e do programa do partido. Em todas as áreas. Isto é facilmente comprovável”, garante.

Joacine Katar Moreira fala na omissão de uma reunião que, diz, foi sugerida por Rui Tavares.

Joacine diz que não renuncia ao mandato

À chegada, a deputada única eleita pelo Livre deixou claro que não tenciona abdicar do seu mandato. Se o Livre não quiser continuar a ser representado por Joacine Katar Moreira, então o congresso deste fim-de-semana – ou os novos órgãos eleitos – terá de aprovar a retirada de confiança política. “Renunciar ao mandato? Está fora de questão”, asseverou a deputada, antes de entrar no congresso.

Com sete abstenções, incluindo a de Joacine Katar Moreira, do assessor Rafael Esteves Martins, e os votos contra de 14 congressistas, a resolução da assembleia do Livre foi incluída na ordem de trabalhos com os votos a favor da larga maioria dos congressistas (69 novos a favor).

Joacine Katar Moreira chegou já quando a maioria dos dirigentes do Livre estavam no interior da sala do congresso, evitando encontrar-se com alguns dos nomes que assinam a resolução que propõe a retirada de confiança política após três meses de desencontros entre a direcção e Joacine.

Já depois da chegada de Joacine Katar Moreira foi a vez de Rui Tavares, um dos fundadores do partido, se juntar aos congressistas. Fora da lista de direcção, Rui Tavares concorre neste congresso à assembleia do Livre.

A decisão será votada pelos congressistas, isto é, pelos membros e apoiantes inscritos no Livre que tenham as quotas em dia. Serão também os congressistas que irão escolher os nomes que conduzirão o partido durante os próximos dois anos. Na ordem do dia estão a votação das 18 moções apresentadas pelos membros do partido e a eleição para três órgãos: o grupo de contacto [a direcção], o conselho de jurisdição e a nova assembleia.

Sá Fernandes diz que retirada de confiança é “suicídio político"

Para Ricardo Sá Fernandes, actual membro e recandidato ao conselho de jurisdição, a aprovação da retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira será “o suicídio do partido”. “Esta ruptura pode ser o suicídio do partido. E eu estou aqui hoje para ver se evito que esse suicídio aconteça”, declarou à chegada.

O advogado e membro do Livre adiantou que existirá “pelo menos uma proposta” à proposta da assembleia do Livre “no sentido não se decidir hoje qualquer retirada de confiança”, reencaminhando a decisão para os novos órgãos internos do partido, que serão eleitos durante o congresso.