Rio reafirma confiança na vitória das directas embora admita que “nunca se sabe”

Rui Rio, candidato à liderança do PSD, declarou estar “confiante” numa vitória à segunda volta nas eleições directas que decorrem este sábado em todo o país embora admita que “nunca se sabe”.

“Estou confiante, mas tenho sempre de pôr dois cenários, nunca se sabe”, afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas depois de ter votado na sede da distrital do Porto do PSD, acrescentando que “até poderia pôr três [cenários], mas um empate é estatisticamente difícil”.

Chegou a meio da tarde à sede distrital do partido para votar. Chegou tranquilo, mas foi parco em declarações. Falou sobre a vitória da semana passada na primeira volta, considerando-a “expressiva, mas não definitiva “e o que é definitivo – sublinhou – “é que é importante”.

Rio recusou comentar as declarações de Luís Filipe Menezes, antigo líder do PSD e candidato à Câmara do Porto em 2013, que disse que qualquer que seja o vencedor nestas eleições, o partido sai mais dividido do que nunca. Será preciso uma varinha mágica para conseguir que essas divisões acabem.

Luís Filipe Menezes integra a comissão de honra da candidatura do recandidato à liderança do PSD e no sábado juntou-se aos apoiantes de Rui Rio num hotel do Porto onde decorreu a noite eleitoral da candidatura.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionado se teria sido útil que tivesse havido um debate televisivo com o seu adversário na corrida à liderança, Luís Montenegro, Rio desvalorizou a questão. “Se tivesse sido [útil] tinha-o feito”, disse, abandonando a sala onde votou e cuja mesa era presidida pelo eurodeputado; Paulo Rangel.

Um total de 18% dos militantes do PSD vota no Porto e mais de metade da vantagem, que Rui Rio conseguiu no país na primeira volta das directas veio do Porto.

Na primeira volta Rio venceu no Porto, Aveiro, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Santarém, Faro, Beja, Portalegre e Évora. Os militantes dos Açores e pelo círculo da Europa também colocaram a cruz em Rui Rio.