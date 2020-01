PCP pede discussão da continuação da PPP da Fertagus no Parlamento para acabar com ela

O PCP pediu a apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo que em Dezembro alargou o contrato da parceria público-privada com a Fertagus para a exploração do comboio na Ponte 25 de Abril até Setembro de 2024, de forma a acabar já com a concessão. Os comunistas vão pedir a cessação da vigência do diploma para anular a decisão do executivo e defender a integração da gestão daquele troço ferroviário entre Roma/Areeiro e Setúbal assim como dos trabalhadores na CP, afirmou ao PÚBLICO o deputado Bruno Dias.

