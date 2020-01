Livre ficaria com o mesmo financiamento e Joacine perderia mais de metade

Se as consequências políticas da tempestade criada com Joacine Katar Moreira só a médio prazo serão perceptíveis para a vida do partido, as sequelas financeiras podem ser imediatas para a parlamentar, caso deixe de representar o Livre e se assuma como deputada não-inscrita. Na verdade, as perdas financeiras serão até maiores para Joacine do que para o Livre. A deputada vê o seu financiamento anual reduzir-se de 118 para 57 mil euros, ao passo que o partido continuará a receber anualmente 165 mil euros.

