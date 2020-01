Joacine: “Elegeram uma mulher negra que gagueja e deu jeito para a subvenção”

Num tom visivelmente exaltado, Joacine Katar Moreira falou por duas vezes aos congressistas para se queixar de uma perseguição e intimidação por parte da direcção. “Elegeram uma mulher negra que gagueja e que deu jeito para a subvenção”, acusou, na segunda intevenção. “Vocês não sabem da missa a metade”, insinuou.

“Isto é ilegal, eu acho que isto é ilegal”, disse no final desta intervenção. E depois, já fora do palco e longe dos microfones, continuou aos berros. “É ilegal, ilegal, não se faz isto a ninguém. Como é que é possível, isto? Mentira!”, gritou, quase já sem voz, rouca, mas sem gaguejar.

“Isto é uma época de imensa iniciativa, mas a iniciativa mais importante de hoje é felicitar o facto de se terem deslocado até aqui hoje. Eu nunca vi tantas pessoas do partido unidas. Nunca vi e efectivamente não faço ideia de onde vieram a maior parte dos indivíduos aqui. Isto é fundamental para qualquer partido que queira alguma resiliência, união. Infelizmente o elemento desta união não é necessariamente a união”, notou, durante esta intervenção.

No discurso anterior [que não estava previsto na ordem de trabalhos e que foi a sua primeira declaração pública sobre o assunto nos últimos dias], disse: “É irónico. Mas não é anormal numa democracia. É hábito no nosso partido, no PS, no CDS e noutros. Isto é a normalidade democrática. Mas o elemento fundamental tem de ser a ética e a verdade. Sem a ética e sem a verdade nós nunca estaremos na normalidade.”

“A proposta apresentada pela assembleia fere a minha honra”, disse Katar Moreira. “Vim aqui porque o meu objectivo era fazer parte, ser igualmente uma agente de acção, de mudança absoluta. Foi por isto que cantámos a ironia de vamos dar um pontapé no estaminé, de que não íamos ser iguais aos outros e que as estruturas melhorem”, acrescentou.

“Nunca me foi retirada a confiança em toda a minha existência”, gritou Joacine. A deputada diz que sente que a sua liberdade de escolha tem sido limitada desde a definição do seu gabinete parlamentar, logo após as eleições.

“No Livre ninguém toma decisões por ninguém”, atirou. “Muita gente reclamou que as pessoas do meu gabinete parlamentar, um deles é fundador do partido [Rafael Esteves Martins], recolheu assinaturas, algo que muito de vocês aqui não fizeram. A outra foi candidata às eleições. Se ela é boa para ser candidata por que não é boa para ser do gabinete?”, continuou Joacine, cada vez mais exaltada.

A deputada trouxe um conjunto de papéis que mostra “o trabalho de dois meses e tal na assembleia a serem mandados embora, descredibilizados”.

“Não houve falha nenhuma no cumprimento das ideias e do programa do partido. Em todas as áreas. Isto é facilmente comprovável”, garantiu. Para Joacine Katar Moreira, a crise do partido acontece porque “nacionalmente e internacionalmente o Livre não está preparado para os votos dos portugueses”.

Dois minutos para falar

Seguiram-se intervenções de dois minutos, incluindo a de Geizy Fernandes que se resume numa frase: “A Joacine sabe que não é mentira”. A seguir, Miguel Won (autor do texto que critica o experimentalismo do partido) propôs que seja votada uma moção de confiança à assembleia do Livre que agora cessa funções e que aprovou a polémica decisão sobre Joacine.

Um outro apoiante notou que quando uma deputada que não consegue nem o consenso interno então deve colocar o seu lugar à disposição renunciando ao mandato. Foi fortemente aplaudido pelos presentes.

“Nós, no Livre, não decidimos em tribunais populares, não somos estalinistas, gostamos que as decisões que são tomadas respeitem todos os aspectos​. A decisão da assembleia tem, em 100%, o meu apoio”, disse Pedro Mendonça que é candidato à próxima direcção.

Também Jorge Pinto, que concorre à nova assembleia, disse que o Livre não é um partido estalinista que “faz julgamentos na praça pública”. O candidato pediu urbanidade e apelou a que não se façam claques, no congresso, para ver quem berra mais alto, numa clara alusão à intervenção da deputada. "Não Joacine, não devemos ter vergonha da subvenção, porque ela não foi ganha só em Lisboa”, registou. De todas as curtas intervenções, foi a mais aplaudida.

“Há casos em que a melhor terapia de casal é o divórcio”, concluiu Bárbara Tengarrinha, outra apoiante do partido.