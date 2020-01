Esta ratinha quer dar a volta ao mundo à boleia do absurdo

Esta ratinha é uma "aventureira inesperada". "Sendo uma criatura universalmente subestimada, ignorada, ela desafia o estereótipo viajando pelo mundo", pode ler-se na sinopse do projecto @followthemouse que a fotógrafa Claire Rosen desenvolve no Instagram. Destemida, ela "caminha entre as chitas, na África do Sul, entre os néones de Las Vegas, (...) entre os vendedores de fruta do Monte Líbano, entre os artistas de circo da Cidade do México".

A estranheza da sua presença dá vida a fotografias de viagem que seriam, de outro modo, apenas rotineiras, banais. "Ela traz alegria, riso e surpresa" a todos os locais que visita, garante Rosen, num comunicado enviado ao P3. "Sendo um elemento absurdo, esta ratinha desafia os estereótipos culturais [que estão associados à fotografia de viagem] e relembra-nos que o humor é universal."

Claire Rosen é uma amante dos animais e dedica a sua carreira fotográfica, há quase uma década, quase exclusivamente ao mundo animal. A série The Fantastical Feasts, que o P3 publicou no Natal de 2018, é apenas um exemplo do tipo de trabalho que a norte-americana desenvolve em prol da consciencialização para o bem-estar animal.