Pelo menos quatro feridos em rixa que envolveu 40 pessoas na Mouraria

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas este sábado, na sequência de uma rixa na zona da Mouraria, em Lisboa, que envolveu cerca de 40 pessoas, disse à agência Lusa fonte oficial do Comando Metropolitano da PSP.

A polícia indica não ter ainda conhecimento das motivações da “desordem que envolveu cerca de 40 pessoas” na Rua do Terreirinho, na zona da Mouraria, pelas 21h15 de sábado.

Pelo menos quatro pessoas foram feridas com arma branca e uma delas foi também baleada numa perna. Todos os feridos foram transportados para o Hospital de São José, acrescentou a mesma fonte do Comando Metropolitano.

Alguns dos envolvidos nos desacatos foram identificados e serão feitas averiguações para perceber as motivações e os autores dos desacatos.

De acordo com o Expresso, foram duas as vítimas feridas com uma arma de fogo.