Mosteiro da Batalha, o perfeito incompleto que nos colocou ao nível da Europa

Quando nos aproximamos agora do Mosteiro da Batalha dificilmente podemos imaginar o cenário descrito por William Beckford no final do século XVIII. “Mesmo diante de mim, ao fundo de uma série de outeiros, alguns sem vegetação e outros cobertos de urze em flor, mas desprovidos de habitantes, homens ou animais, erguia-se o altivo e majestoso Mosteiro da Batalha, rodeado pela magnífica mole de edifícios (…)”, escreveu o inglês no seu Alcobaça e Batalha - Recordações de Viagem.

