José Manuel In-Uba: o médico que assegura a educação de 700 crianças na Guiné-Bissau

Já leva quase 30 anos de exercício de medicina em Portugal e não se recorda de alguma vez ter faltado ao trabalho. Por norma, até chega ao serviço 30 minutos antes da hora, em respeito pelo outro, o colega que está a concluir o turno. Um pequeno gesto numa vida que tem vindo a ser pautada pelo altruísmo. Há mais de 20 anos que José Manuel In-Uba assegura a educação de centenas de crianças da Guiné-Bissau, o seu país natal.

São seis escolas, cerca de 700 crianças e um total de dez professores, aos quais o médico vai pagando o salário do seu próprio bolso, com parte dos rendimentos que aufere como médico tarefeiro nos hospitais de Aveiro, Feira e São João da Madeira. Uma grande responsabilidade à qual o doutor In-Uba prefere chamar “satisfação”, ainda que reconheça que este compromisso o obriga a ter as prioridades bem definidas. Exemplos? As férias nunca podem ser muito longas. E são quase sempre passadas na Guiné.

“Vou lá umas cinco vezes por ano”, refere o médico nascido na aldeia de Bindoro, em Mansoa, e que veio parar a Portugal assim que terminou o curso na antiga União Soviética. “Como havia a cooperação entre o meu país e a Rússia, consegui obter uma bolsa de estudo e fui para lá estudar medicina”, introduz, a propósito da sua passagem pela cidade de Vitebsk e, também, por Moscovo. O primeiro impacto com a nova língua, cultura e povo foi vivido na Moldávia, recorda. “Foi aí que fui aprender russo”, especifica, sem deixar de reparar que a grande dificuldade de adaptação não foi a língua, mas sim o clima. “Quem sai de um país tropical e chega a um local com temperaturas negativas, é complicado. Mas acabei por me habituar, usando toda aquela roupa para o frio”, recorda.

Foi ainda no tempo de estudante que começou a ter contacto com o nosso país. As férias passadas a visitar um primo que vivia em Portugal ajudaram-no a tomar a decisão de se estabelecer em Portugal depois de terminar a licenciatura, em 1992. Começou por prestar serviço no Hospital de São João, no Porto, mas não tardou a colaborar com os hospitais de Valongo e Aveiro. Depois de estabelecer residência em São João da Madeira, foi dedicando cada vez mais tempo aos hospitais do distrito de Aveiro.

Um pé cá e outro lá

José In-Uba diz que se sente muito bem em Portugal. Tem aqui a filha, o trabalho e a casa. Aos 60 anos, ainda não ousa falar de reforma, mas se a vida lhe permitir, quando esse dia chegar, gostaria de poder ter um pé cá e outro lá. “Sinto-me confortável em Portugal”, testemunha. Tanto assim é que até quando está na Guiné-Bissau gosta de comer comida portuguesa. “Vou a um restaurante com comida portuguesa, a Padeira”, confessa. Na sua terra natal são as pessoas que mais o atraem. “Aquele povo é muito unido e humilde”, avalia. E é a pensar nele que José Manuel In-Uba mantém a aposta na solidariedade e o sonho de fazer cada vez mais e melhor.

Em 2017, criou uma fundação com o seu nome – com sede em Bissau e delegação, oficialmente reconhecida, em Portugal – que, ao financiamento das seis escolas e envio regular de bens alimentares, está já a somar um outro empreendimento. A edificação de um liceu, em Bindoro, que possa proporcionar às crianças e adolescentes guineenses uma formação académica consistente e regular.

A saúde é outra das áreas nas quais a fundação quer apostar cada vez mais. “Havia um único ortopedista na Guiné-Bissau, que já faleceu, e não existe nenhum cirurgião. Quase todos os colegas que entram no bloco são de cirurgia geral”, alerta José Manuel In-Uba, ao mesmo tempo que defende a necessidade de se dar formação aos médicos e enfermeiros guineenses, de forma a cumprir uma assistência mais especializada e eficaz. Através da sua fundação espera conseguir vir a fazê-lo, possivelmente através de um intercâmbio.

Também espera vir a estender a intervenção da fundação a Portugal, através de apoio logístico, médico e educacional à população mais carenciada. Mas, por ora, as atenções estão centradas na Guiné.

No ano passado, José In-Uba conseguiu “contagiar” vários colegas do Hospital de Aveiro (Centro Hospitalar do Baixo Vouga). Perante o alerta de que havia muitos pacientes guineenses à espera de uma cirurgia, juntaram uma equipa de 12 voluntários – médicos cirurgiões, ortopedistas, anestesistas e enfermeiros – e fizeram as malas. Em duas semanas, realizaram cerca de 150 cirurgias – chegaram a trabalhar 12 a 13 horas por dia –, no Hospital Simão Mendes, em Bissau. Uma missão humanitária que deixou marcas indeléveis e que está prestes a ter uma nova edição: no dia 25 de Janeiro, os médicos e enfermeiros da Bisturi Humanitário (associação constituída na sequência da missão de 2019) voltam a rumar à Guiné. E José Manuel In-Uba voltará a estar com eles. Porque é a ajudar que se sente bem.

Resposta rápida O que o levou a abraçar a profissão de médico? Poder ajudar a salvar a vida das pessoas. Nem sempre é possível e isso deixa-me muito triste. Mas a satisfação de ajudarmos alguém é grande. Isso ajuda a explicar a atenção que tem dedicado às crianças da Guiné. Quando é que começou a financiar a abertura de escolas? Há muitos anos. Comecei com uma coisa pequena, mas depois foi aumentando. Hoje, são seis escolas e dez professores. E é só com o seu salário que vai financiando as escolas? Sim. Todos os meses, tiro uma parte do que ganho aqui e envio para lá, através do Moneygram, para pagar os salários dos professores. Nunca houve uma greve. Pago sempre. Gostava de ter outras ajudas, envolver outras pessoas ou instituições, para este projecto solidário? Sim. Se tivesse mais apoios, podíamos crescer e levar ajuda a mais pessoas.