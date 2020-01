Cozinha tradicional de excelência sem perder a essência: eis o Ferrugem

É, talvez, o caso mais bem-sucedido de valorização da cozinha tradicional, enriquecendo-a com as técnicas e o conhecimento contemporâneos. Um pouco contra a corrente, não embarcando em modismos ou tendências efémeras, o Ferrugem nunca vacilou no rumo que traçou em 2006 de construir um conceito gastronómico “genuíno e de inspiração artesanal” com o propósito de “narrar uma nova história da cozinha minhota”.

