V. Guimarães supera Santa Clara nos “descontos”

Um golo de João Pedro em período descontos garantiu este sábado o triunfo do Vitória de Guimarães na recepção ao Santa Clara (1-0), em jogo da 17.ª jornada I Liga portuguesa de futebol.

O avançado João Pedro, que tinha entrado no decorrer da segunda parte, marcou aos 90+1’ o único golo da partida, que permitiu ao Vitória de Guimarães manter a distância de dois pontos para o Sp. Braga.

Com o triunfo desta tarde, os vimaranenses seguem no sexto lugar no campeonato, com 25 pontos, enquanto o Santa Clara, com 17 pontos, está em 14.º na tabela.