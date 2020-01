RB Leipzig reforça liderança na Alemanha

O RB Leipzig reforçou neste sábado a sua liderança da Bundesliga alemã, ao triunfar em casa sobre o Union Berlin por 3-1, em jogo da 18.ª ronda. A equipa orientada por Julian Nagelsmann não teve uma tarde nada fácil no Red Bull Arena - esteve a perder - mas conseguiu ficar com os três pontos e aproveitar para aumentar a vantagem para cinco pontos sobre o segundo classificado, o Borussia de Moenchengladbach, derrotado no dia anterior pelo Schalke 04.

A equipa berlinense esteve quase meio jogo a ganhar, graças a um golo de Bulter aos 10’, mas a equipa patrocinada pela Red Bull deu a volta na segunda parte, com dois golos do internacional alemão Timo Werner (50’ e 83') e do austríaco Marcel Sabitzer (57').

Num dos campeonatos mais equilibrados e disputados das últimas décadas, o crónico campeão Bayern Munique também pode aproveitar para subir uma posição, ao segundo lugar, se derrotar, em Berlim, o Hertha.