Objectivo de Portugal no Europeu mantém-se: superar o 7.º lugar

É o próprio seleccionador da Islândia, Gudmundur Gudmundsson, que coloca Portugal no lote das “grandes surpresas” do Europeu de andebol, e o recente triunfo sobre a Suécia ajudou a cimentar o estatuto. Mas Paulo Pereira não quer ficar por aqui: o treinador da selecção portuguesa confia em mais uma vitória e reforça o objectivo de melhorar o sétimo lugar alcançado em 2000.

“Ontem [sexta-feira] fizemos um jogo quase perfeito e amanhã [domingo] temos de estar muito próximos desse nível”, avalia Paulo Pereira, na véspera do segundo jogo do Grupo II da segunda fase do torneio, que decorrerá em Malmö (domingo, 13h). Destacando a primeira linha adversária e “uma defesa híbrida, que obriga a que as equipas se adaptem a essa alteração”, o seleccionador português prevê um jogo difícil, mas “perfeitamente” ao alcance.

“Temos soluções para todos os problemas que a Islândia nos possa colocar, a não ser que nos coloquem um problema diferente dos que até agora colocaram às outras equipas”, acrescentou. Uma dessas soluções será o sete contra seis que Portugal tem utilizado com sucesso neste Europeu. “Temos jogadores que interpretam bem esse sistema, mas se pudermos jogar seis contra seis e ganhar, eu prefiro”, admitiu Paulo Pereira.

Apesar de o acesso às meias-finais do torneio ser uma possibilidade ainda em aberto, o técnico reforça a intenção de “melhorar o sétimo lugar obtido em 2000”. “O que está aqui em jogo é melhorar um resultado já obtido de forma extraordinária”.

E se Portugal já soma uma vitória nesta fase, a Islândia ainda procura a primeira: “Portugal é uma das grandes surpresas do Europeu, mas não é a única, porque nós eliminámos, no nosso grupo, a Dinamarca, que é a actual campeã do mundo”, lembrou Gudmundsson.