O Nápoles de Gattuso não ganha dois jogos seguidos

Não tem tido efeitos prolongados a chicotada psicológica no Nápoles, que, há um mês, trocou de treinador, Carlo Ancelotti por Gennaro Gattuso. Neste sábado, no San Paolo, e depois de terem vencido na o Perugia na Taça de Itália, a formação napolitana voltou a perder, desta vez por 0-2 frente à Fiorentina, em jogo da 20.ª jornada da Série A italiana.

Foi o sexto jogo do Nápoles sob o comando técnico do antigo médio do AC Milan e a terceira derrota. Tinha perdido na estreia com o Parma, depois teve um triunfo frente ao Sassuolo, seguindo-se duas derrotas seguidas (Inter e Lazio), antes da tal vitória na taça.

Num San Paolo com as bancadas muito despidas, a equipa que veio de Florença colocou-se em vantagem aos 26’, por Chiesa, fixando o resultado final aos 74’, por Vlahovic e garantido o seu terceiro triunfo consecutivo.

Esta está a ser uma época desastrosa para o Nápoles, que tinha sido nas últimas épocas o principal adversário da Juventus na Série A. Mas, nesta altura, segue apenas no 12.º lugar, com 24 pontos, exactamente metade dos da equipa de Cristiano Ronaldo, que está na frente, com 48, e eque recebe neste domingo o Parma.