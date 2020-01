Incrível estreia de Haland na Bundesliga: três golos em 23 minutos

Eriling Haland não podia ter desejado melhor estreia com a camisola do Borussia Dortmund. Contratado ao Red Bull Salzburgo por 20 milhões de euros neste mercado de Inverno, o avançado norueguês de 19 anos marcou três golos no triunfo por reviravolta por 3-5 no terreno do Augsburgo.

Quando Haland entrou, aos 56’, o Borussia perdia por 3-1, e, nos 23 minutos seguintes, marcou três golos, aos 59, a0s 70’ e aos 79’, com outra jovem promessa do futebol internacional, o britânico Jadon Sancho, a marcar outro dos golos da formação de Dortmund.

Este triunfo permitiu ao Borussia manter-se nos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões - está em quarto, com 33 pontos, menos quatro que o líder, RB Leipzig, que defronta neste sábado o Union Berlim.