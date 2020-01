Humberto Filizola, professor e futebolista estreante aos 44 anos

Há inúmeros exemplos de carreiras curtas no futebol, mas nenhuma terá sido tão fugaz quanto a de Humberto Filizola. O percurso deste mexicano resumiu-se a apenas 29 minutos no principal escalão do futebol do seu país, uma carreira quase instantânea, que teve início e chegou ao fim no mesmo dia. Dois pormenores ajudam a explicar a sua efemeridade: Filizola tinha 44 anos quanto se estreou como futebolista, e não era profissional, nem nada que se parecesse.

Continuar a ler