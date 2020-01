Folha deixa comando técnico do Portimonense

António Folha anunciou este sábado em conferência de imprensa, no final do jogo com o Desp. Aves, que já não é treinador do Portimonense, cargo que desempenhou na última época e meia e que cessa após derrota expressiva, por 3-0, na Vila das Aves.

“Antes de responder às vossas perguntas, devo dizer que já não sou o treinador do Portimonense” declarou o técnico de 48 anos, que abandona o emblema algarvio na penúltima posição, tendo vencido apenas por duas vezes na primeira volta da I Liga.