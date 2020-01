Empate deixa Guardiola a torcer pelo United frente ao Liverpool

Era o dia de aniversário de Pep Guardiola, mas não houve grandes motivos para festa. Neste sábado, o Manchester City voltou a perder pontos após um empate (2-2) em casa frente ao Crystal Palace e pode ficar mais longe do líder Liverpool, que defronta neste domingo em Anfield o Manchester United.

E o empate até acaba por ser um mal menor para os “citizens”, que estiveram quase uma hora a perder com a formação orientada por Roy Hodgson. O turco Cenk Tosun colocou o Palace na frente aos 39’, e o City só conseguiu responder aos 82’ graças à pontaria de Kun Agüero. Cinco minutos depois, o avançado argentino bisou na partida e encaminhou o City para a vitória, mas um golo na própria baliza de Fernandinho no tempo de compensação detou o empate final.

Com apenas um ponto nesta 23.ª ronda, o campeão inglês passou a ter 48 pontos, mas pode ver os “reds” fugirem ainda mais neste fim-de-semana. A equipa de Jurgen Klopp recebe neste domingo o Manchester United, sendo que, para já, tem mais 13 pontos que os “citizens e tem menos dois jogos disputados. Mas Guardiola ainda pode ter uma prenda de consolação pelos seus 49 anos: o United foi, até agora, a única equipa que tirou pontos ao Liverpool esta época na Premier League, com um empate em Old Trafford na primeira volta.