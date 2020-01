Casemiro mantém Real Madrid no topo

Foi contra a equipa de um antigo treinador seu a quem deve o ressurgimento da carreira que Casemiro calçou as botas de goleador e deu o triunfo que permitiu ao Real Madrid isolar-se no comando na liga espanhola. Frente ao Sevilha de Julen Lopetegui, que o foi buscar para o FC Porto em 2014, que o médio brasileiro marcou dois golos para o triunfo dos “merengues” no Santiago Bernabéu.

Ao triunfo na Supertaça espanhola frente ao Atlético na Arábia Saudita seguiu-se uma exibição francamente desinspirada da equipa de Zidane, salva pelo acerto de Casemiro e com alguma polémica à mistura. Antes dos golos a contar, houve um golo anulado ao Sevilha. Aos 29’, o holandês Luuk de Jong bateu Courtois, mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado por uma falta do ex-sportinguista Gudelj sobre o ex-portista Militão.

Na segunda parte, aos 57’, Jovic fez o passe para Casemiro fazer o 1-0, um golo que teve reacção imediata da equipa andaluza. Num lance confuso perto da área do Real, De Jong ganhou espaço e fez o empate aos 64’ - o VAR analisou uma possível infracção de Munir, mas concluiu que não havia ilegalidade. Mais rápida ainda foi a contra-resposta do Real, de novo por Casemiro, aos 69’, um cabeceamento certeiro após cruzamento de Lucas Vásquez.

Com este triunfo, o Real ficou sozinho no topo da liga espanhola, com 43 pontos, mais três que o Barcelona, que defronta neste domingo em Camp Nou o Granada, naquele que será o jogo de estreia de Quique Setién no banco “blaugrana”, em substituição de Ernesto Valverde.