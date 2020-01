Bem-vindo ao país sem culpas. Tenha medo

Em Portugal existe o péssimo hábito de ninguém assumir os erros cometidos. Vem isto a propósito de duas notícias desta semana: a condenação do Estado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no caso das trágicas praxes do Meco e a auditoria do Tribunal de Contas que critica a forma como a Segurança Social perde dinheiro quando vende imóveis. Em ambos os casos, instituições independentes apontam falhas à atuação do Estado português e a primeira reação dos ministérios é sacudir a água do capote e desvalorizar a independência e qualidade do trabalho dos órgãos que os criticam.

