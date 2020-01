Municípios rejeitam novas competências na acção social. Governo admite adiar nova descentralização

De todos os sectores envolvidos no processo de transferência de competências da administração central para o poder local, o da acção social é o único que ainda não está finalizado. Todos os restantes 15 já têm municípios em maior ou menor número a desempenhar as respectivas tarefas, seja na educação, saúde ou na habitação. Em 2019 e 2020, a aceitação de competências é faseada e opcional, mas a lei prevê que 2021 seja o ano em que todas as autarquias assumam todas as áreas.

