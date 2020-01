Melhoria da internet nas escolas é prioridade, mas ainda faltam equipamentos e professores

O ministro da Educação anunciou nesta sexta-feira, no Parlamento, o lançamento de “uma iniciativa nacional para a melhoria da internet nas escolas”, o que passará por dar “prioridade absoluta ao apetrechamento tecnológico e ao aumento e à melhoria dos equipamentos de computação”.

O anúncio de Tiago Brandão Rodrigues foi feito durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2020, e aconteceu escassos dias depois de o único software licenciado disponível nas escolas (sistema operativo Windows 7) ter sido descontinuado pela Microsoft, o que segunda esta companhia significa que deixará de contar com “assistência técnica e actualizações (…) que ajudam a proteger o PC”.

Em respostas ao PÚBLICO, o Ministério da Educação informou nesta sexta-feira que já “disponibilizou às escolas software alternativo a esta opção”. “Toda e qualquer descontinuidade de suporte aos sistemas operativos existentes não representam uma vulnerabilidade, porque a segurança de detecção e actuação sobre vulnerabilidades e ameaças de segurança situa-se ao nível da rede do Ministério da Educação”, garantiu ainda.

As escolas estão cheias de “tralha informática completamente obsoleta”, acusou o deputado social-democrata António Cunha, em resposta à intervenção do ministro, cujo anúncio surgiu também na semana em que a Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) assumiu o que há muito tem vindo a ser denunciado pelas escolas: a falta de professores de Informática. E que por essa razão autorizou que os directores entreguem as aulas de Tecnologias de Informação e Comunicação a professores sem habilitações académicas nesta área, bastando-lhes possuir “uma acção de formação”.

Falta de professores

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A respeito da falta de professores, a deputada do BE, Joana Mortágua, alertou que esta situação é actualmente “o maior risco que a escola pública corre”. “O senhor ministro já perdeu quatro anos para fazer um diagnóstico sobre as necessidades docentes [prometido no OE para 2020]”, acusou a deputada bloquista, para criticar de seguida as orientações transmitidas nesta terça-feira pela DGAE no sentido de permitir também, para além do caso de Informática, de que as aulas de Português possam ser dadas por professores de línguas estrangeiras, entre outras medidas.

“Nos anos 80 era normal recorrer a professores sem as habilitações suficientes porque a escola estava em expansão. Acontecer o mesmo em 2020 é um sinal de que a escola está em crise”, resumiu Joana Mortágua.

Em resposta, Tiago Brandão Rodrigues insistiu que o ministério “não mudou as regras” de contratação de professores. O que se fez foi “apenas elencar as opções gestionárias que já estão nas mãos dos directores”, indicou, acrescentando que sobre isto “até recebeu um mail de uma associação de pais do Seixal a saudar” o ministério por esta iniciativa.