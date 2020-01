Rui Rio parte para a segunda volta das directas com a vitória segura?

O PSD escolhe neste sábado o novo líder: Rui Rio ou Luís Montenegro são os dois candidatos que passaram à segunda volta das directas. Neste P24 antecipamos os desafios do futuro do PSD com a jornalista Sofia Rodrigues.

