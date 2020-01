Montenegro detecta 16 concelhias com “resultados inexplicáveis”

A derrota eleitoral na primeira volta das directas do PSD levou a candidatura de Luís Montenegro a analisar à lupa a forma como os militantes votaram no sábado e encontrou “resultados inexplicáveis” em 16 concelhias nas quais Rui Rio venceu. A candidatura de Montenegro informa que apenas colocou delegados para fiscalizar o acto eleitoral em três concelhos (Vimioso, Miranda do Corvo e Peso da Régua), ao contrário de Rui Rio, que apresentou delegados em todas as concelhias.

