Governo anuncia aumentos na função pública superiores a 0,3%

O Governo está a convocar, nesta manhã de sexta-feira, os sindicatos e federações dos trabalhadores da administração pública para uma nova ronda negocial onde irá apresentar uma proposta de aumentos salariais para este ano superiores aos 0,3% previstos na versão original do Orçamento do Estado para este ano.

O anúncio foi feito pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, que está a ser ouvida no Parlamento. Alexandra Leitão, que estava a responder à deputada social-democrata Carla Barros, disse que essa nova ronda negocial “vai realizar-se em breve e diremos o que vai ser acrescentado aos 0,3%” previstos na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2020.

O Executivo está disponível para melhorar a proposta para um valor que “não ponha em causa as contas nem a estabilidade” financeira.

“Os 0,3% de aumento salarial não me envergonham porque é a retoma da normalidade salarial geral que não havia desde 2009”, disse a ministra depois de o PSD criticar o facto de o Governo prever uma inflação este ano de 1% e dar aumentos abaixo desse valor. Carla Barros vincou que o PSD sempre defendeu que os aumentos fossem à taxa da inflação prevista. A ministra Alexandra Leitão vincou que o Governo se comprometeu a fazer um aumento salarial em 2021 pelo menos igual à inflação de 2020 - ou seja, 1%.