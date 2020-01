Primeiro-ministro da Ucrânia pede demissão

O primeiro-ministro da Ucrânia, Oleksii Honcharuk, apresentou esta sexta-feira a sua demissão numa carta enviada ao Presidente Volodimir Zelenskii. O chefe de Estado disse que vai analisar o pedido.

Não é claro que Honcharuk queira realmente sair. À Reuters, questionado sobre se estava pronto para deixar o cargo, disse: “Não tire conclusões apressadas.”

Honcharuk rejeitou dizer se estava a usar a ameaça de resignação como uma forma de testar a confiança de Zelenskii nele.

Numa reacção publicada no Facebook, o primeiro-ministro diz que Zelenskii era “um modelo de abertura e decência”. “No entanto, para levantar quaisquer dúvidas acerca do nosso respeito e confiança no Presidente, escrevi uma carta de demissão e entreguei-a ao Presidente, que tem o direito de a submeter ao parlamento”, acrescentou.

De acordo com a agência francesa AFP, a principal motivação desta carta de demissão terá sido a publicação de uma gravação áudio do ainda primeiro-ministro, na qual criticava o entendimento “primitivo” do Presidente sobre assuntos económicos.

A gravação, revelada nesta semana, foi feita em Dezembro, durante uma reunião informal entre ministros e altos responsáveis do banco nacional ucraniano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com os meios de comunicação locais, discutia-se a melhor forma de explicar os mais recentes desenvolvimentos económicos a Zelenskii, ex-comediante que conseguiu a maioria absoluta nas legislativas de 2019, e Honcharuk (ou alguém com uma voz muito parecida) terá dito que seriam precisas explicações simples porque “Zelenskii tem um entendimento muito primitivo da economia”.

Na publicação do Facebook desta sexta-feira, Honcharuk acrescentou que a gravação “criou a impressão artificial de que a minha equipa e eu não respeitamos o Presidente”. “Não é verdade. Eu estou neste cargo para levar a cabo o programa do Presidente.”

Honcharuk — actualmente independente, depois de ter estado filiado no Servo do Povo, o partido do Presidente —, foi nomeado pelo parlamento em Agosto depois de o partido de Zelenskii conquistar a maioria na Rada Suprema.