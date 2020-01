Residência de estudantes no Morro da Sé é “negócio especulativo”, acusa BE

O modelo escolhido pela Câmara do Porto para concretizar a residência estudantil do Morro da Sé, no Porto, é um “erro grave” e “mais um negócio especulativo que promoverá o aumento dos já elevados preços do alojamento” para estudantes. A acusação é feita pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, que considera a entrega dos imóveis do Morro da Sé a uma entidade privada por 40 anos uma má opção para a cidade, sobretudo num contexto onde o município “dispõe de todas as condições financeiras para avançar com um projecto de habitação estudantil 100% pública e que garanta preços socialmente justos”.

O projecto para o Morro da Sé foi apresentado pelo executivo de Rui Moreira como uma das respostas à carência de alojamento para estudantes, que hoje se deparam com preços demasiado elevados no arrendamento normal. Mas o concurso lançado “sem que seja imposto qualquer valor limite de preço por quarto” é para os bloquistas uma forma de deixar nas mãos do mercado o destino dos estudantes. Assim, antecipam, nada distinguirá este dos “projectos de residências privadas ‘de luxo’ que têm vindo a nascer um pouco por toda a cidade”.

Foto Futura residência de estudantes do Morro da Sé DR

“Não é razoável que, existindo tão graves carências no alojamento estudantil, e numa altura em que há falta de casas para arrendar a preços acessíveis, a Câmara do Porto abdique da possibilidade de dar resposta a esta necessidade pública”, consideram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO questionou a Câmara do Porto sobre esta opção, mas até ao momento não obteve resposta.

O concurso público internacional foi lançado no final de Dezembro, sendo o prazo de conclusão do projecto de três anos. A operação do Morro da Sé, que esteve parada durante vários anos e foi reactivada quando a autarquia recuperou a tutela da SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, diz respeito a 22 imóveis, alguns em ruína, numa extensão de cerca de dois mil metros quadrados. A residência de estudantes é para a Câmara do Porto o “projecto âncora” para aquela zona.