IC17 condicionado no sentido Amadora/Odivelas. Queda de blocos de cimento leva a despistes

O Itinerário Complementar (IC) 17 está condicionado no sentido Amadora/Odivelas, em Lisboa, desde as 6h50 devido à queda de blocos de cimento de um veículo pesado na via, que causou também alguns despistes, segundo fonte da PSP.

Em declarações à Lusa fonte da PSP de Lisboa adiantou que o pesado de mercadorias circulava no IC17, ao quilómetro 9, sentido Amadora/Sintra quando vários blocos de cimento que transportava caíram na via.

“A queda dos blocos fez com que várias viaturas se despistassem. Há registo de feridos, mas ainda não sabemos a gravidade”, disse a fonte.

O alerta para o acidente foi dado às 6h49.