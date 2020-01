Está aberta a época de festivais em Setúbal

Arrancou nesta sexta-feira mais uma edição do Círculo de Jazz Fest. Mário Laginha Trio e o Quarteto Hernâni Faustino deram assim início a uma nova temporada de festivais de diversas áreas que Setúbal irá acolher ao longo do ano. O jazz marca presença mensalmente na Casa da Cultura e há-de escutar-se pelas ruas e largos no mês de Junho. Será o Círculo de Jazz Fora de Portas.

