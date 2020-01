No Vale de Rendena, as vacas têm tempo para sorrir

Slow Food

No Norte de Itália, na província de Trento, a raça autóctone da vaca Rendena faz parte do movimento Slow Food. Os produtos que derivam do seu leite e carne são alimentos bons, limpos e justos. E, hoje em dia, os alimentos que o “consumidor atento” quer comer são estes… Se é para comer produtos derivados de animais, que sejam destes.